بعد قصف وغارات إسرائيلية في رفح.. نائب مصري: جيشنا في حالة استنفار

(CNN) – أكد النائب في البرلمان المصري، مصطفى بكري، أن جيش بلاده في "حالة استنفار" بعد بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، خلال ساعات الليل.

وكتب بكري عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: "القصف الجوي والبري والبحري بدأ ضد أهلنا في رفح. مئات الشهداء والمصابين يسقطون... الحرائق تشتعل. الأطفال بلا مأوي. الموت يطاردهم في كل مكان من الشمال إلى الجنوب. جيشنا في حالة استنفار لمواجهة أية تطورات".

وتابع النائب المصري: "الأمن القومي وحدود مصر خط أحمر. الشعب المصري كله يدعم جيشه والقائد الأعلى. ترابنا مقدس. لن نراهن على الغرب أو أمريكا، نراهن علي أنفسنا وجيشنا العظيم في حماية ترابنا الوطني ورفض تصفية القضية الفلسطينية"، حسب قوله.

وختم بكري بالقول: "ما يجري في غزه هولوكست لم يشهد له التاريخ الحديث مثيلا. هو وصمة عار في جبين العالم بأسره. هو إعلان سقوط لكافة المنظمات والمواثيق الدولية. حسبنا الله ونعم الوكيل"، على حد تعبيره.

وكانت إسرائيل قد أعلنت شن غارات على مدينة رفح وإطلاق سراح رهينتين في عملية مشتركة بين الجيش والأجهزة الأمنية، في حين ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أن العمليات العسكرية الإسرائيلية أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص، الليلة الماضية.