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(CNN)-- ردت وزارة الخارجية المصرية على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، الذي قال إن مصر تتحمل مسؤولية كبيرة عما حدث في هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأوّل.

في بيان للخارجية المصرية، الاثنين، قال المتحدث باسم الوزارة السفير أحمد أبو زيد: "إنه من المؤسف والمشين أن يستمر وزير المالية الإسرائيلي (بتسلئيل) سموتريتش في إطلاق تصريحات غير مسؤولة وتحريضية، ولا تكشف إلا عن نهم للقتل والتدمير، وتخريب لأية محاولة لاحتواء الأزمة في قطاع غزة".

واعتبر المتحدث باسم الخارجية المصرية أن التصريحات "غير مقبولة جملة وتفصيلاً، حيث تسيطر مصر بشكل كامل على أراضيها، ولا تسمح لأي طرف بأن يقحم اسم مصر في أية محاولة فاشلة لتبرير قصور أدائه".

كانت وسائل إعلام إسرائيلية نقلت تصريحات سموتريتش، ألقى خلالها باللوم على مصر في هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وذكر أن إمدادات السلاح إلى الحركة تمر بشكل كبير عبر مصر.