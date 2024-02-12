بشأن رفح وإطلاق الرهائن.. ما الذي دار بين بايدن ونتنياهو بآخر مكالمة؟

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(CNN)-- عزّزت مصر التحصينات على طول حدودها مع غزة ونشرت المزيد من القوات والآليات في شمال سيناء "كإجراء احترازي" قبل العملية البرية الإسرائيلية المتوقعة في رفح بغزة، حسبما قال مسؤولان أمنيان لشبكة CNN.

وقال شاهد عيان لشبكة CNN إنه تم تعزيز نقاط التفتيش المؤدية إلى معبر رفح الحدودي على الجانب المصري بمزيد من الجنود، وتم تجهيز المناطق المحيطة بالطريق الرئيسي لنشر الدبابات والآليات العسكرية.

وقام فريق CNN بتوثيق وجود مركبات عسكرية متوقفة على طول الطريق المؤدي إلى الحدود في نوفمبر/تشرين الثاني، لكن من غير الواضح حجم عمليات الانتشار الجديدة.

وشوهدت أيضًا مروحيات عسكرية مصرية تحلق على الجانب المصري في الأيام الثلاثة الماضية، وفقًا لشاهد عيان في مصر، إضافة إلى مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تم تصويرها من جانب غزة من الحدود.

وحذّرت مصر، في بيان لوزارة الخارجية، الأحد، من "عواقب وخيمة"، بعد تصريحات مسؤولي الحكومة حول استعدادات لشن عملية عسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة.

وأكدت مصر "ضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية والإقليمية للحيلولة دون استهداف مدينة رفح الفلسطينية، التي باتت تأوي ما يقرب من 1.4 مليون فلسطيني". وقالت إن استهداف المدينة "بمثابة إسهام فعلى فى تنفيذ سياسة تهجير الشعب الفلسطينى وتصفية قضيته".

وأدانت العديد من الدول العربية عدة، كما السعودية والإمارات وقطر والأردن والكويت، الخطط المُزمعة للهجوم على رفح.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، حسب بيان البيت الأبيض حول اتصاله مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأحد، إنه لا ينبغي للجيش الإسرائيلي المضي قدمًا في العملية العسكرية في رفح "بدون خطة موثوقة وقابلة للتنفيذ" لضمان سلامة المدنيين.