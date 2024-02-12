هكذا نعى محمد بن زايد 4 جنود إماراتيين قُتلوا بهجوم في الصومال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نعى الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد، الاثنين، الجنود الإماراتيين الذين قُتلوا، الأحد، في هجوم بالصومال، مؤكدا أن "تضحيات شهداء" بلاده لن تُنسى.

وكانت الإمارات أعلنت، الأحد، مقتل 4 من جنودها في "عملية إرهابية" في الصومال.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية في بيان، الأحد: "كانت وزارة الدفاع قد أعلنت في وقت سابق عن استشهاد 3 من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية، وضابط من قوة دفاع البحرين، وإصابة 2 آخرين استشهد أحدهما، بعد الوصول إلى أرض الوطن إثر تعرضهم لعمل إرهابي في جمهورية الصومال الشقيقة، أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية، والتي تندرج ضمن الاتفاقية الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الصومال في إطار التعاون العسكري بين البلدين".

وكتب محمد بن زايد في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، الاثنين: "رحم الله شهداء الإمارات الذين قدموا أرواحهم وهم يؤدون واجبهم في دعم الأمن والاستقرار في الصومال الشقيق".

وأضاف الرئيس الإماراتي في منشوره: "تضحيات شهدائنا لن تُنسى وسنستمر في العمل من أجل السلام في المنطقة".

وقال الشيخ محمد بن زايد في منشور آخر باللغة الإنجليزية عبر حسابه على المنصة نفسها: "أتقدم بالتعازي القلبية لأسر الجنود الإماراتيين الأبطال الذين قدموا تضحيات كبرى أثناء خدمتهم في الصومال. لقد كرسوا حياتهم بشرف وشجاعة للدفاع عن أمتنا وقيمها في الداخل والخارج. لن تُنسى تضحياتهم أبدًا، ونحن نصلي من أجل أن يرقدوا في سلام أبدي".

وتفاعل مستخدمون على منصة "إكس"، مع تعزية الرئيس الإماراتي في جنود بلاده الذين قتلوا في الصومال، وجاءت أبرز الردود كالتالي:

وبحسب وكالة "وام"، فقد "وصلت إلى مطار البطين الخاص بأبوظبي، صباح الأحد، جثامين شهداء الوطن الأبرار الأربعة وهم: (العقيد محمد المنصوري، والوكيل/ 1 محمد الشامسي، والوكيل/ 1 خليفة البلوشي، والعريف سليمان الشحي)، على متن طائرة عسكرية تابعة للقوات المسلحة".

وأضافت الوكالة: "وقد جرت على أرض المطار، المراسم العسكرية الخاصة باستقبال جثامين الشهداء، حيث كان في الاستقبال عدد من كبار قادة وضباط وزارة الدفاع وعدد من أسر الشهداء وذويهم".