الصين توجه رسالة لإسرائيل بشأن العمليات العسكرية في رفح

غارات إسرائيلية مميتة في رفح.. ومسؤول بالأمم المتحدة يحذر من "المزيد من الجرائم الوحشية"

بشأن رفح وإطلاق الرهائن.. ما الذي دار بين بايدن ونتنياهو بآخر مكالمة؟

(CNN) -- حثت الصين إسرائيل، الثلاثاء، على وقف عملياتها العسكرية وبذل "كل ما هو ممكن" لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين في رفح.

وجاء في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية نشرته الوزارة على موقعها الرسمي: "نعارض وندين الممارسات ضد المدنيين والقانون الدولي".

وأضاف البيان: "ندعو إسرائيل إلى وقف عملياتها العسكرية بأقرب وقت ممكن، وللقيام بكل ما يمكن لمنع سقوط ضحايا بين المدنيين الأبرياء، ولمنع وقوع كارثة إنسانية أكبر في رفح".

ودعت الصين مرارا وتكرارا إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وحثت إسرائيل على وقف ما تسميه بـ"العقاب الجماعي" على سكان غزة.

وفي الأشهر الأخيرة، التقى كبير الدبلوماسيين الصينيين بممثلي الدول العربية والإسلامية، في الوقت الذي تكثف فيه بكين جهودها للعب دور في تحقيق وقف لإطلاق النار في الصراع بين إسرائيل وحماس، وقالت بكين إنها مستعدة للعمل مع جميع الأطراف لإيجاد حل للنزاع.