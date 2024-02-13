بشأن رفح وإطلاق الرهائن.. ما الذي دار بين بايدن ونتنياهو بآخر مكالمة؟

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أفادت وسائل إعلام رسمية مصرية، نقلا عن مصدر رفيع المستوى، أن اجتماعًا بدأ في مصر بين مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز ومدير جهاز الموساد الإسرائيلي ديفيد بارنيا ورئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ومسؤولين مصريين.

وأشارت وسائل إعلام رسمية مصرية إلى أن المسؤولين يناقشون إطلاق سراح الرهائن مقابل إطلاق سراح فلسطينيين في السجون الإسرائيلية ووقف القتال في غزة.

في وقت قال بيان رئاسي مصري إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل وليام بيرنز، الثلاثاء، وإن "الاجتماع شهد تأكيد قوة الشراكة الاستراتيجية المصرية الأمريكية"، ونقل "تحيات" الرئيس جو بايدن إلى السيسي. إلى جانب استعراض تطورات الوضع في غزة، و"تأكيد استمرار التشاور والتنسيق المكثف لتحقيق أهداف وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وتفعيل حل الدولتين".

كما التقى السيسي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

في سياق متصل، قال مسؤول من حماس لشبكة CNN إن الحركة مستعدة للعودة إلى القاهرة إذا تقدمت المحادثات الحالية.

وأضاف مسؤول حماس لـCNN، أنه إذا حدثت تطورات بعد اجتماع اللجنة الرباعية، فيمكن أن ترسل وفًدا برئاسة خليل الحية، الذي كان في القاهرة الأسبوع الماضي، لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين حول صفقة من شأنها إطلاق سراح الرهائن من غزة مقابل فترة توقف للقتال ودخول المساعدات الإنسانية.

في 22 يناير/ كانون الثاني، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طلب حماس بإنهاء الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية مقابل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة. ووصف نتنياهو ذلك بأنها بـ"شروط استسلام".