الإمارات تعلن توفير خدمة إنترنت ستارلينك لمستشفاها الميداني في غزة

"أريد أن أموت في غزة".. CNN تتحدث إلى جرحى فلسطينيين على متن مستشفى ميداني بسفينة فرنسية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت وزارة الخارجية الإماراتية، الأربعاء، إنه سيتم توفير خدمة ستارلينك للاتصال عبر الأقمار الصناعية التابعة لشركة "سبيس إكس" في المستشفى الميداني الإماراتي في جنوب قطاع غزة، لمساعدة المرضى الذين يحتاجون إلى استشارات طبية عبر الفيديو في الوقت الفعلي.

وانقطعت خدمات الاتصالات في غزة عدة مرات خلال الأشهر الأربعة الماضية، بما في ذلك لأكثر من أسبوع في يناير/كانون الثاني - وهي أطول فترة منذ بداية الحرب.

يحصل بعض الصحفيين وعمال الإغاثة على اتصالات محدودة باستخدام شرائح SIM الدولية أو الإلكترونية، بالقرب من الحدود الإسرائيلية أو المصرية، ولكن الاتصالات كانت صعبة بالنسبة لعامة السكان.

ويعمل في مستشفى رفح - وهو أحد المستشفيات الميدانية الدولية القليلة في غزة - 50 طبيبًا وممرضًا وصيادلة وفني مختبر، وقد واجه صعوبات في الاتصال أثرت على قدرته على تقديم المساعدة الطبية للمرضى التي يتلقاها من خلال اتصالات الفيديو مع المستشفيات الأخرى.

وكانت CNN أول وسيلة إعلامية غربية يُسمح لها بزيارة المستشفى الميداني الإماراتي في رفح في ديسمبر/كانون الأول.

وفي غضون دقائق من وصول شبكة CNN إلى المستشفى، تم نقل العديد من المصابين جراء الضربات الإسرائيلية، بما في ذلك رجل وصبي يبلغ من العمر 13 عامًا، وكلاهما فقدا أطرافهما بسبب القصف. وفي ذلك الوقت كانت الأوراق التي سلمها المسعفون ملطخة بالدماء. عملت الفرق بسرعة على استبدال الضمادات التي كانت تُستخدم كسدادة بدائية للدماء.

تم تشييد المستشفى بسرعة في ملعب لكرة القدم، لكن طاقمه الطبي وأحدث المعدات تجعل أسرّته الـ 150 مطلوبًا للغاية. وقالت وزارة الخارجية الإماراتية إن المستشفى أجرى حتى الآن 555 عملية جراحية كبرى وعالج أكثر من 4038 حالة في الأشهر الماضية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإماراتية عفراء الهاملي، إن هذه الخطوة تؤكد مجددًا الجهود الحثيثة التي تبذلها الإمارات للوقوف تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الشقيق خلال الحرب المستمرة.

وتستخدم ستارلينك، التي تديرها سبيس إكس، شبكة مكونة من آلاف الأقمار الصناعية لتوفير النطاق العريض، ويمكنها توفير إنترنت عالي السرعة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المناطق التي لا يتوفر فيها الإنترنت التقليدي.

وتعرض إيلون ماسك، الذي أسس شركة سبيس إكس، لانتقادات من قبل المسؤولين الإسرائيليين في أكتوبر عندما كتب على موقع إكس أنه سيوفر ستارلينك لمنظمات الإغاثة المعترف بها دوليًا في غزة.

في ذلك الوقت، اتهم المسؤولون الإسرائيليون ماسك بدعم حماس، ولكن بعد فترة وجيزة قال وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كارهي، على موقع إكس إنه تم التوصل إلى "تفاهم مبدئي" مع إيلون ماسك بشأن ستارلينك، وأنه لا يمكن تشغيله في إسرائيل وغزة إلا بموافقة الحكومة الإسرائيلية.

وقالت وزارة الاتصالات الإسرائيلية في بيان لها، الأربعاء، إن "السلطات الأمنية الإسرائيلية وافقت على تقديم خدمات ستارلينك في المستشفى الميداني الإماراتي العامل في رفح".

وقال كارهي في البيان: "لن تتم الموافقة على الوحدات في قطاع غزة لدعم القضايا الإنسانية بشكل فردي، إلا بعد أن تؤكد قوات الأمن الإسرائيلية أنها كيان مرخص له وليس لديه أي قلق من المخاطر أو إمكانية تعريض الأمن القومي للخطر".

في نوفمبر/تشرين الثاني، زار ماسك إسرائيل، والتقى بقادة البلاد وسار عبر كيبوتس دمرته حماس، حيث حاول تهدئة الغضب الناجم عن تأييده لمنشور معاد للسامية على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به، إكس.

وتعد الإمارات، التي تربطها علاقات جيدة مع إسرائيل، إحدى الدول القليلة التي تدير مستشفى ميدانيًا في غزة.