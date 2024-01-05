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(CNN)-- نشرت شركة ماكسار التي تقدم صور الأقمار الصناعية، صورة جديدة تظهر مدى الازدحام الذي أصبحت عليه إحدى المناطق بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، مع انتقال السكان إلى المنطقة من الأجزاء الوسطى والشمالية من القطاع.

وتُظهر الصورة، التي التقطت في 3 يناير/كانون الثاني الجاري، منطقة في رفح -بالقرب من الحدود المصرية- وهي مكتظة الآن بالخيام وغيرها من الملاجئ المرتجلة.

ونشرت الشركة صورة لما كانت تبدو عليه تلك المنطقة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.

Credit: maxar

كما نشرت الشركة صورة أخرى لما تحولت إليه تلك المنطقة في مدينة رفح في يناير 2024.

Credit: maxar

وأدت الحرب التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى نزوح ما لا يقل عن 1.93 مليون شخص في غزة، وفقا لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). وقد انتقلت آلاف العائلات عدة مرات مع انتقال الهجوم الإسرائيلي إلى مناطق جديدة.

وتحدث فلسطينيون في قطاع غزة، لشبكة CNN عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وجوع الأطفال، ونقص خدمات الصرف الصحي، مع اكتظاظ المناطق المحيطة بالسكان.