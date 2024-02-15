(CNN) -- أعلنت الدول العربية في الأمم المتحدة، الأربعاء، أنها تستعد لتقديم مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

ويدعو مشروع القرار أيضا إلى "تقديم إغاثة إنسانية دون عوائق، ومنع أي نقل لسكان غزة إلى موقع مختلف"، وهو ما تصفه الدول العربية بـ"العقاب الجماعي القسري الذي يخالف القانون الدولي".

وفي المقابل، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستعارض مشروع القرار.

وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن المجموعة أجرت محادثات "جيدة وصريحة" مع السفيرة الأمريكية، وأضاف منصور أن "الوقت قد حان" لكي تتحرك الأمم المتحدة تجاه قرار لوقف إطلاق النار.