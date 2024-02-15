دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – صدر مرسوم أميري في الكويت بحل مجلس الأمة في البلاد بسبب "تجاوز الثوابت الدستورية" في إظهار الاحترام اللازم لـ"المقام السامي"، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، الخميس.

وأعلنت الوكالة عن صدور "المرسوم الأميري بحل مجلس الأمة صدر وفقا للمادة 107 من الدستور".

ونص المرسوم الأميري على أن حل البرلمان يأتي بناء على "ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة".

ولم يذكر المرسوم الأميري أي تفاصيل إضافية حول مستقبل المجلس، وفق ما جاء في نصه.