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(CNN) -- ردت حركة "حماس" لشبكة CNN على ادعاء إسرائيل حول وجود نشاط محتمل لعناصرها في مستشفى ناصر بخانيونس، نافية ما ذكره الجيش الإسرائيلي عن "اختباء" مقاتليها خلف المصابين المدنيين في المستشفى.

ودخلت القوات الخاصة الإسرائيلية ذلك المستشفى، الخميس، وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الأدميرال دانييل هاغاري، إن "إرهابيي حماس يختبئون على الأرجح خلف المدنيين المصابين داخل مستشفى ناصر في الوقت الحالي".

وقال عضو المكتب السياسي في حركة "حماس"، محمد نزال، الخميس، لـCNN: "حماس لا تنشط في المستشفى".

وزعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن لديه "معلومات استخباراتية موثوقة من عدد من المصادر، بما في ذلك من الرهائن المفرج عنهم"، تفيد بأن حماس احتجزت سابقًا رهائن في المستشفى، وأن جثث الرهائن المتوفين قد تكون موجودة في المنشأة الطبية، دون أن يُقدم دليلا على ذلك.

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وقالت رهينة سابقة لدى "حماس" لشبكة CNN الشهر الماضي إنها كانت محتجزة في مستشفى ناصر – وهو ادعاء لم تتمكن CNN من التحقق منه بشكل مستقل، وهو ما نفته حماس.