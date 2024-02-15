(CNN) – أعلنت جماعة الحوثي في اليمن استهداف سفينة بريطانية أثناء إبحارها في خليج عدن وادعت أن الاستهداف تم بالصواريخ وأصاب السفينة بشكل مباشر.

وقال الحوثيون في بيان نشره المتحدث باسم الجناح العسكري، يحيى سريع: "نفذتِ القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً استهدفتْ سفينةً بريطانية “ LYCAVITOS " أثناءَ إبحارِها في خليجِ عدن، وكانتْ عمليةَ الاستهدافِ بصواريخَ بحريةٍ مناسبةٍ أصابتْها بشكلٍ مباشرٍ بفضلِ الله".

وأردف الحوثيون في بيانهم: "إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ وبعونِ اللهِ تعالى مستمرةٌ في منعِ الملاحةِ الإسرائيليةِ أوِ المتجهةِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ حتى يتوقفَ العدوانُ ويُرفعَ الحصارُ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة"، حسب قولهم.

وختمت الجماعة بيانها بالقول: "إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ وضمنَ حقِّ الدفاعِ المشروعِ عنِ اليمنِ العزيزِ بصددِ اتخاذِ المزيدِ منَ الإجراءاتِ رداً على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ وتأكيداً على الموقفِ العمليِّ المساندِ للشعبِ الفلسطيني".

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO إن انفجارا وقع قرب سفينة على بعد 85 ميلا بحريا شرق ميناء عدن في اليمني، الخميس.

وجاء في ملاحظة الهيئة: "قالت الجهة المالكة السفينة إن الانفجار وقع قرب السفينة. الطاقم والسفينة بحالة جيدة وفقا للتقارير والسفينة في طريقها نحو وجهتها المقبلة".

وكثف الحوثيون هجماتهم على السفن في البحر الأحمر زاعمين أن ذلك يأتي ردا على الحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.