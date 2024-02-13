الجيش الأمريكي يعلن تفاصيل الهجوم الحوثي على سفينة كانت متجهة لإيران

"تحفزهم في الواقع".. شاهد ما قاله أحد خبراء الصراع اليمني عن هجمات أمريكا ضد الحوثيين

حزب الله والحوثي وميليشيات العراق.. نظرة تحليلية على مدى سيطرة إيران على وكلائها في المنطقة

الحوثيون يصعّدون هجماتهم ويستهدفون ناقلة نفط في البحر الأحمر وأمريكا تقصف في اليمن

(CNN)-- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الاثنين، أن مسلحين من جماعة الحوثي في اليمن أطلقوا صاروخين على سفينة في مضيق باب المندب كانت في طريقها إلى إيران.

وقالت"سنتكوم"، في بيان عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "أطلق المسلحون الحوثيون المدعومين من إيران صاروخين من المناطق التي يسيطرون عليها نحو سفينة الشحن ستار إيريس في مضيق باب المندب".

وأضافت أن "السفينة مملوكة لشركة في اليونان وترفع علم جزر مارشال وكانت تعبر البحر الأحمر نحو ميناء بندر إمام خميني في إيران، حيث كانت تنقل الذرة من البرازيل".

وتابعت أن "السفينة صالحة للإبحار مع حدوث أضرار طفيفة وعدم وقوع إصابات في الطاقم".

وكانت شركة التتبع حركة الشحن البحري "كبلر"، التي يقع مقرها بروكسل، قالت في وقت سابق إن هجوم الحوثيين لم يؤثر على مسار السفينة.

وقال ذكر المحلل في الشركة إيشان بهانو: "لم تحول ستار إيريس مسارها بعيدا عن البحر الأحمر مثل أي سفينة شحن متجهة إلى إيران، ، ربما بسبب وجهة السفينة حيث يمكن اعتبار الحوثيين وإيران أصدقاء"، وأضاف أن "غالبية واردات الذرة الإيرانية من البرازيل".

وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجوم على السفينة.

وتستهدف الجماعة اليمنية السفن التي تتجه إلى إسرائيل عبر البحر الأحمر ردا على ما يسمونه "العدوان" الإسرائيلي على غزة.