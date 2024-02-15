(CNN) – قال الجيش الإسرائيلي في بيان الخميس إنه قتل قائداً رفيعاً وعنصرين ينتميان إلى قوات الرضوان التابعة لحزب الله في غارة جوية تم تنفيذها في وقت متأخر من مساء الأربعاء في الأراضي اللبنانية.

وأسفرت الغارة الجوية، التي نفذت على منشأة عسكرية لحزب الله في النبطية، عن مقتل الأفراد الثلاثة، بحسب الجيش الإسرائيلي.

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي أيضا أن علي محمد الدبس، الذي يصفونه بأنه قائد كبير في حزب الله، ونائبه إبراهيم عيسى و”ناشط إرهابي” ثالث لم يذكروا اسمه، قتلوا في الغارة الجوية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه: "كان الدبس من بين أولئك الذين أداروا الهجوم الإرهابي في تقاطع "مجيدو" في إسرائيل في مارس/أذار من عام 2023، وقاد وخطط ونفذ نشاطا إرهابيا ضد دولة إسرائيل، وخاصة خلال هذه الحرب"، وفقا للبيان.

وقال حزب الله في بيان الخميس إن عددا من مقاتليه قتلوا دون تحديد كيف وأين ومتى. وأشار إلى أن أحد القتلى هو علي محمد الدبس، حسبما قال حزب الله، دون أن يصفه بـ"القيادي".

وجاء في بيان الحزب: "المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد علي محمد الدبس “حيدر” مواليد عام 1976 من بلدة بلاط وسكان بلدة زبدين في جنوب لبنان الذي ارتقى شهيداً على طريق القدس"، وفقا لقناة المنار التابعة لحزب الله.

ونعى الحزب أيضا عددا من مقاتليه منهم حسن ابراهيم عيسى وحسين أحمد عقيل وناصر أحمد سعد.

كما زعم حزب الله أنه نفذ ضربات إضافية على مواقع للجيش الإسرائيلي الخميس.

ويتبادل حزب الله إطلاق النار بشكل شبه يومي مع الجيش الإسرائيلي على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ أكتوبر لدعم حليفه الفلسطيني، حركة "حماس" وسط الصراع المستمر بين إسرائيل والحركة.