صحفي إسرائيلي لـCNN: الفصل العنصري يعرّف نظامنا.. وتوسيع الحرب ضد حزب الله سيخلق واقعًا لم نواجهه من قبل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسين نصرالله، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عقب كلمته التي تطرق فيها إلى الهاتف الخليوي (الموبايل) وأنه هو العميل لإسرائيل.

جاء ذلك في كلمة لنصرالله بثتها قناة المنار التابعة لحزب الله، الثلاثاء، حيث ذكرت: "تطرق الأمين العام لحزب الله إلى تقديم معلومات بالمجان للعدو الصهيوني عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. وأنه لا يجوز القيام بذلك، خصوصاً أن العدو يبحث عن هذه المعلومات.. ومؤكداً على ضرورة الانتباه إلى ما يُشاع في مواقع التواصل بهدف تخويف الناس والمس بإراداتهم".

وتابع نصرالله: "الهاتف الخلوي هو جهاز تنصت.. اخواننا في القرى الحدودية وفي كل الجنوب لا سيما المقاتلين وعائلاتهم الاستغناء عن هواتفهم الخلوية من أجل حفظ وسلامة دماء وكرامات الناس.. الخلوي هو عميل قاتل يقدم معلومات محددة ومميتة".

وأضاف: "الاسرائيلي ليس بحاجة لزرع العملاء على الطرقات، فالكاميرات الموصولة على الانترنت تراقب كل الطرقات"، مؤكدا على وجوب "قطع هذه الكاميرات عن الانترنت، لأن التساهل في هذا الموضوع يساهم في المزيد من الشهداء والخسائر وكشف الجبهة للعدو".

ورفض الأمين العام لحزب الله، في كلمته الجهود الخارجية الرامية إلى وقف القتال بين الحزب وإسرائيل، قائلا إن المقترحات الدولية تركز فقط على أمن إسرائيل دون عرض وقف إطلاق النار في غزة، لافتا بالقول: "هذه الجبهة (الجنوبية) لن يكون لها وقف لإطلاق النار إلا بعد توقف العدوان على غزة، وبعد اتفاق واضح مع المقاومة الفلسطينية في غزة".

وانتقد نصرالله المقترحات المقدمة للبنان، قائلا إن هدف الدولة التي قدمتها هو عودة 100 ألف إسرائيلي نزحوا بسبب القتال في شمال إسرائيل، مشيرا إلى أن الأخيرة "في ورطة… إنهم ليسوا في وضع يسمح لهم بتقديم مطالب".