مع استمرار التصعيد بين إسرائيل وحزب الله.. خريطة توضح مناطق الاشتباكات

--(CNN)أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أنه ضرب "أهدافا إرهابية لحزب الله" في لبنان، في الوقت الذي حذر فيه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي من هجوم مستمر ضد أهداف في لبنان.

ولم يعلن حزب الله، وهو جماعة مسلحة مدعومة من إيران وقوة إقليمية في حد ذاته، مسؤوليته عن الهجوم ولم يعلق عليه.

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، اللفتنانت جنرال هيرتسي هاليفي، خلال اجتماع مع القادة المحليين في شمال إسرائيل: "ستكون الحملة المقبلة هجومًا قويًا للغاية، وسنستخدم كل أدواتنا وقدراتنا.. لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه، وسنفعل ذلك معًا."

وجاءت الغارات في أعقاب هجوم صاروخي دام على مدينة صفد شمال إسرائيل، والذي قال الجيش الإسرائيلي إن مصدره من الأراضي اللبنانية.