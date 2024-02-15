(CNN) – أعلنت وزارة الداخلية السعودية، تنفيذ حكم القتل بحق مواطنين اشتركا في تكوين "خلية إرهابية" تستهدف قتل رجال الأمن في المملكة، وقد أسفر نشاطها عن مقتل رجل أمن، وفقا للبيان الصادر عن الوزارة الخميس.

وجاء في البيان: "أقدم كلٌ من / عبدالعزيز بن صالح بن محمد التويم و / سامي بن سيف بن ناجي جيزاني - سعوديي الجنسية - على ارتكابهما جريمة مهددة للأمن الوطني تمثلت في اشتراكهما في تكوين خلية إرهابية تستهدف قتل رجال الأمن, والعمل على تجنيد عناصر وتوفير تمويل مالي ووكر لتنفيذ مخططات الخلية الإجرامية ما نتج عنه استشهاد أحد رجال الأمن".

وتابعت الداخلية في بيانها: "وبإحالتهما إلى المحكمة المتخصصة صدر بحقهما صك يقضي بثبوت إدانتهما بما نسب إليهما، والحُكم بقتلهما، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحقهما".

وتابعت الوزارة: " وقد تم تنفيذ حُكم القتل بحق كل من / عبدالعزيز بن صالح بن محمد التويم و / سامي بن سيف بن ناجي جيزاني - سعوديي الجنسية - اليوم الخميس 5 / 8 / 1445هـ الموافق 15 / 2 / 2024 م بمنطقة مكة المكرمة".