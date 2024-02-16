(CNN) -- صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن للصحفيين في البيت الأبيض الجمعة أنه أجرى "محادثات مكثفة" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الأيام القليلة الماضية حيث نقل موقفه "بأنه يجب أن يكون هناك وقف مؤقت لإطلاق النار" لضمان إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى "حماس" بشكل آمن.

وقال بايدن: " ما زلت آمل أن يتم ذلك، وفي هذه الأثناء، لا أتوقع... وآمل ألا يقوم الإسرائيليون بأي غزو بري واسع النطاق في هذا الوقت"، وأردف: "لذا، أتوقع أن ذلك لن يحدث، يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار لإخراج هؤلاء الرهائن".

وذكرت CNN في وقت سابق من هذا الأسبوع أن المسؤولين الأمريكيين كانوا مباشرين في محادثاتهم مع نظرائهم الإسرائيليين بأن ما يقدر بنحو 1.3 مليون شخص موجودين حاليًا في رفح "ليس لديهم مكان يذهبون إليه"، وفقًا لمسؤول كبير في الإدارة.

وتشكك إدارة بايدن بشدة فيما إذا كان توجيه نتنياهو للجيش الإسرائيلي بشأن "إجلاء السكان" من رفح قبل دخول القوات الإسرائيلية ممكنًا.

وقال الرئيس الأمريكي الجمعة: "كما تعلمون آمل وأتوقع أن ننهي صفقة الرهائن"، وتابع: "سوف نعيد الأمريكيين إلى الوطن ويتم التفاوض على الصفقة الآن، وسنرى إلى أين ستأخذنا".