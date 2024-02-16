(CNN) -- رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "الإملاءات الدولية" بشأن إنشاء دولة فلسطينية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي الجمعة.

وقال نتنياهو: "إسرائيل ترفض بشكل صريح الأوامر الدولية المتعلقة بتسوية دائمة مع الفلسطينيين. مثل هذا الترتيب سيتم التوصل إليه فقط من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين، دون شروط مسبقة".

وتابع نتنياهو أن حكومته ستعارض أي "اعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية"، قائلاً إن أي خطوة من هذا القبيل من قبل حكومات أجنبية ستشكل "جائزة ضخمة غير مسبوقة للإرهاب" في أعقاب هجمات حماس في 7 أكتوبر و"ستمنع أي اتفاق سلام مستقبلي".

وتم نشر بيان رئيس الوزراء بعد الساعة السادسة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، أي بعد ساعتين تقريبًا من مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ناقش فيها الزعيمان الحرب بين إسرائيل وحماس وفقًا لبيان البيت الأبيض الصادر الخميس.

وأكد متحدث باسم مجلس الأمن القومي لشبكة CNN أن المكالمة جرت قبل الساعة الرابعة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.