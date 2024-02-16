مدير CIA يقوم بزيارة "غير معلنة" إلى إسرائيل.. ومصدر يوضح السبب

(CNN) -- أكد مسؤول إسرائيلي أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) ويليام بيرنز التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومدير الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) ديفيد بارنياع في إسرائيل، الخميس، لبحث وضع المفاوضات بشأن الرهائن.

وجاء الاجتماع وسط أسبوع نشط من المفاوضات التي تهدف إلى سد الفجوات بين إسرائيل وحركة "حماس" للتوصل إلى اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة أسابيع وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

وغادر فريق التفاوض الإسرائيلي القاهرة، الثلاثاء، بعد أن فشلت المحادثات مع الوسطاء الرئيسيين في تحقيق انفراجة.

وفي اليوم التالي، قال نتنياهو إن "حماس" يجب أن تغير موقفها التفاوضي قبل أن تستمر المحادثات في القاهرة.

يذكر أن وسائل الإعلام الإسرائيلية كانت أول من نشر خبر لقاء بيرنز مع نتنياهو.