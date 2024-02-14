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(CNN)-- قال مسؤول أمريكي، لشبكة CNN، إن المحادثات التي جرت في الاجتماع الذي تستضيفه مصر بين مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز ومدير جهاز الموساد الإسرائيلي ديفيد بارنياع ورئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ومسؤولين مصريين بشأن الحرب في غزة والرهائن كانت "مثمرة وجادة، لكنها لم تتوصل بعد إلى انفراجة تؤدي إلى اتفاق نهائي، والمحادثات ستستمر".

وذكر مسؤول أمريكي ثان أن نقطة الخلاف البارزة بين الأطراف في محادثات حول الرهائن المحتجزين في غزة هي نسبة الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية الذين سيتم تبادلهم مع الرهائن كجزء من الاتفاق.

وذكرت CNN في وقت سابق أن عرض "حماس" يتضمن دعوة لإطلاق سراح "جميع الأسرى في السجون الإسرائيلية، بما في ذلك النساء والأطفال وكبار السن (أكثر من 50 عاما)، والمرضى، الذين تم اعتقالهم حتى تاريخ توقيع هذا الاتفاق".

وفي المقابل، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا الطلب، الذي سيكون أكبر من نسبة 3 إلى 1 من الفلسطينيين إلى الرهائن التي كانت ضمن الصفقة التي تمت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وتعتبر "حماس" أن الـ24 ساعة المقبلة من المحادثات "حاسمة"، حيث قالت مصادر لـ CNN إنه على الرغم من بعض التقدم في الأيام الأخيرة، إلا أن المحادثات لا تزال "صعبة".

وقال مصدر في "حماس": "الصورة ستتضح أكثر خلال الـ 24 ساعة المقبلة، فهناك إصرار واضح وقوي لدى الوسطاء على التوصل إلى تفاهمات لوقف إطلاق النار والبدء بعملية تبادل للإفراج عن الأسرى من الجانبين، وإدخال المواد الغذائية والإمدادات الطبية والنفطية"، وذكر مسؤول في الحركة أن ممثلي "حماس" مستعدون للعودة إلى القاهرة إذا تقدمت المحادثات الحالية.

وأوضح دبلوماسي مطلع على المحادثات أن الجهود الحالية تتمحور حول وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع يتضمن ضمانات بأن المحادثات ستستمر نحو وقف دائم لإطلاق النار في نهاية المطاف.

وقال الدبلوماسي إن هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به ووصف محادثات القاهرة بأنها "حاسمة".

وذكر مسؤول إسرائيلي، لـCNN، أن الوفد الإسرائيلي في طريق عودته من القاهرة.