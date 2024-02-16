دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الخميس، إلقاء القبض على مطلوب بتهمة الاستيلاء على مبالغ مالية تفوق الـ300 ألف دينار كويتي (نحو 975.2 ألف دولار) وذلك بتعاون مباشر مع الإمارات.

جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الداخلية الكويتية على صفحتها الرسمية بمنصة أكس (تويتر سابقا) وورد فيه: "تمكن قطاع الامن الجنائي ممثلاً بالإدارة العامة للمباحث الجنائية (ادارة مكافحة جرائم المال وإدارة الإنتربول) من ضبط متهم هارب استولى على مبلغ يفوق الـ(300 الف دينار كويتي)".

وتابعت: "تتمثل تفاصيل الواقعة أنه وبناءً على قرار نيابة الاموال العامة بشأن البحث والتحري والقاء القبض على احد المتهمين في التزوير والتلاعب في المستندات والفواتير، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من قبل ادارة مكافحة جرائم المال وإدارة الشرطة الجنائية والعربية (الانتربول) وذلك للتنسيق مع السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والقنصلية لضبط المتهم قبل هروبه إلى بلاده، حيث تم ضبطه وتسليمه لدولة الكويت، وجاري التحقيق مع المتهم واحالته والمتورطين إلى جهة الاختصاص وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة".

وأضافت: "تتقدم وزارة الداخلية بخالص الشكر والتقدير للنيابة العامة على التعاون المثمر بالإضافة الى التفاعل السريع والحاسم مع الواقعة من قبل السلطات الإماراتية الشقيقة في عملية ضبط المتورط والذي قد تم اجراء اللازم بحقه حال نزوله من الطائرة وتم تسليمه لدولة الكويت بوقت قياسي تنفيذاً للاتفاقيات الخليجية والدولية".