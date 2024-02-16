--(CNN)داهمت القوات الإسرائيلية الخاصة مستشفى ناصر في غزة، وهو أكبر مستشفى عامل في القطاع، بعد فرض حصار عليه لعدة أيام.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعتقل عددا من المشتبه بهم في مداهمة، الخميس، والتي قال إنها تمت بناء على معلومات استخباراتية تم جمعها جزئيا من الرهائن المفرج عنهم.

وقالت إسرائيل إنها تعتقد أن جثث الرهائن القتلى كانت محتجزة داخل المستشفى. ونفت حماس هذه المزاعم، قائلة إن الحركة "لا علاقة لها" بالمستشفى.

قصفت القوات الإسرائيلية المستشفى في وقت مبكر، الخميس، مما أسفر عن مقتل وإصابة "عدد غير محدد من الأشخاص"، وفقًا لمنظمة أطباء بلا حدود، ومنذ الهجوم، لا يزال أحد زملائهم في عداد المفقودين.

وقالت الوكالة إن موظفي منظمة أطباء بلا حدود أُجبروا على الفرار من المستشفى عبر نقطة تفتيش أقامها الجيش الإسرائيلي، مضيفة أن أحد الموظفين "تم احتجازه" هناك.

وجاءت هذه الأخبار بعد أن قال أطباء ومسؤولون طبيون في جنوب غزة إن القناصة الإسرائيليين قتلوا بالرصاص عددًا من الأشخاص أثناء محاولتهم الفرار من مستشفى ناصر. وقال شاهد عيان على إطلاق النار، وهو جراح الصدمات في المستشفى، إن شخصين على الأقل قتلا على يد القناصين، الثلاثاء، وأصيب عدد آخر بالرصاص.