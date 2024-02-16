بيان أمريكي يوضح ما قاله بايدن لنتنياهو عن "الوضع في رفح"

المعشر لـCNN: أي هجوم على رفح سيدفع الفلسطينيين إلى مصر.. وإسرائيل لا تريد أغلبية فلسطينية

غارات إسرائيلية مميتة في رفح.. ومسؤول بالأمم المتحدة يحذر من "المزيد من الجرائم الوحشية"

(CNN)-- قال البيت الأبيض، الخميس، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول المفاوضات الجارية بشأن الرهائن المحتجزين في غزة، وكذلك "الوضع في مدينة رفح".

وأضاف البيت الأبيض، في بيان: "ناقش بايدن ونتنياهو المفاوضات الجارية بشأن الرهائن، وأكد الرئيس مجددا التزامه بالعمل بلا كلل لدعم إطلاق سراح جميع الرهائن في أسرع وقت ممكن، معترفا بوضعهم المروع بعد 132 يوما في أسر حماس".

ووفقا لمسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، تحدث الزعيمان، الأحد، وناقشا، وقتها، اتفاقا لتأمين إطلاق سراح الرهائن في غزة بشكل مطول.

وذكر بيان البيت الأبيض عن رفح أن بايدن "أكد مجددا على أن العملية العسكرية في رفح لا ينبغي أن تبدأ دون خطة قابلة للتنفيذ لضمان سلامة ودعم المدنيين".

وكانت شبكة CNN ذكرت، الخميس، أن كل الأنظار تتجه نحو رفح حيث يوجد أكثر من مليون لاجئ فلسطيني في خيام.

وعلى الرغم من الضغوط الدولية، استمر رئيس الوزراء الإسرائيلي في التأكيد على أن القوات الإسرائيلية سوف تتحرك إلى منطقة رفح في مرحلة ما.

ويخشى الكثيرون من أن العمل العسكري يمكن أن يؤدي إلى النزوح الجماعي، ومقتل الآلاف من المدنيين.