الجيش الإسرائيلي: لم نعثر على رهائن في مستشفى ناصر بغزة

مشاهد رعب وموت داخل مستشفى ناصر في غزة.. ما الذي يحدث هناك؟

(CNN) -- قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي،دانيال هاغاري، الخميس، إن القوات لم تعثر على أي رهائن في مستشفى ناصر في خان يونس بغزة حتى الآن، لكنها تواصل تفتيش المنشأة.

وأضاف هاغاري، في مؤتمر صحفي: "قواتنا كانت في المستشفى خلال الساعات القليلة الماضية للبحث عن رهائن، و لم نعثر على أي شيء بعد لكننا نقوم بتمشيط المنطقة".

وقبل المداهمة، قالت إسرائيل إنها تعتقد أن جثث الرهائن القتلى كانت محتجزة داخل المستشفى، ونفت حركة "حماس" هذه المزاعم، قائلة إن الحركة "لا علاقة لها" بالمنشأة الطبية.

وأضاف هاغاري أن القوات الإسرائيلية ذكرت أنها "عثرت على عبوات ناسفة ومتفجرات أخرى داخل المستشفى، واعتقلت 3 أشخاص يشتبه في مشاركتهم في هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول، ومن بينهم سائق سيارة إسعاف شارك في الهجمات و قبض عليه في المستشفى"، حسب قوله.

ولم تتمكن CNN من التحقق بشكل مستقل من مزاعم الجيش الإسرائيلي حول وجود نشاط عسكري لـ"حماس" في المستشفى، ولم يقدم الجيش أدلة إضافية لدعم مزاعمه.