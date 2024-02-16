السعودية.. فيديو مهاجمة 4 أشخاص لشخصين بمكان عام والداخلية ترد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام 4 أشخاص بمهاجمة شخصين في مكان عام الأمر الذي أثار تفاعلا.

وزارة الداخلية السعودية أعادت نشر مقطع الفيديو "مموها" على صفحتها بمنصة سناب شات معلنة إلقاء القبض على المتورطين الظاهرين بمقطع الفيديو المتداول.

وقالت الداخلية في بيانها: "قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على 4 مواطنين ظهروا في محتوى مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعتدون على شخصين في مكان عام"، ناشرة صورة للأشخاص الأربعة بعد ضبطهم.

وتابعت الداخلية في بيانها أن الأشخاص الأربعة "جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة".