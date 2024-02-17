دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أنه تمت إزاحة الستار عن منظومتين للدفاع الجوي، السبت، إحداهما مضادة للصواريخ الباليستية حتى مدى 180 كيلومترا.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، إنه تمت إزاحة الستار عن منظومة "آرمان" المضادة للصواريخ الباليستية، ومنظومة "آذرخش" للدفاع الجوي منخفضة الارتفاع، بحضور وزير الدفاع الإيراني وإسناد القوات المسلحة، العميد محمد رضا أشتياني.

وأشارت الوكالة إلى أن "المنظومتين تُعتبران من المنظومات الوطنية الصنع، تم إنتاجها بجهود خبراء وزارة الدفاع الإيرانية، لدعم قدرة الدفاع الجوي".

وأوضحت وكالة "إرنا" أن "منظومة الدفاع الجوي (آرمان) يتم تقديمها في نسختين برادارات مختلفة، وتحتوي إحدى نماذجها على رادار سلبي، والأخرى تحتوي على رادار نشط".

وقالت الوكالة إن "الصواريخ المستخدمة في منظومة الدفاع الجوي (آرمان) من نوع (صياد 3)، والتي يمكنها التعامل مع 6 أهداف في وقت واحد، على مسافة تتراوح بين 120 إلى 180 كيلومترا".

ونشرت الوكالة الإيرانية مقطع فيديو لعملية تدشين المنظومتين الصاروخيتين، عبر حسابها على منصة "إكس"، تويتر سابقا.