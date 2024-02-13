إيران.. الحرس الثوري يعلن نجاح إطلاق صاروخ باليستي بحري بعيد المدى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، الثلاثاء، أنه تم بنجاح إطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى من سفينة حربية، في إطار عمل مشترك بين القوات الجوفضائية والبحرية للحرس الثوري، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وقال سلامي إن هذا الإنجاز الجديد "زاد نطاق نفوذنا وقوتنا البحرية إلى أي نقطة مطلوبة"، طبقا لما ذكرت الوكالة الإيرانية.

وأضاف اللواء سلامي: "سنظهر ردود فعل مناسبة وقوية على أي مؤامرة أو إجراء، وقوتنا وإرادتنا جاهزة ومستعدة على الساحة تماما".

وأردف المسؤول العسكري الإيراني قائلا: "قدراتنا الدفاعية والهجومية البحرية بامتلاك عدد كبير من الطائرات بدون طيار وصواريخ كروز، وحتى الصواريخ الباليستية بالغة الدقة، والقدرة على استهداف السفن القتالية في البحر، تشكل مجموعة معقدة للغاية ومتشابكة من الإمكانيات الحديثة والمتقدمة والمتطورة"، حسبما أوردت وكالة "إرنا".

وأشار القائد العام للحرس الثوري إلى "القدرات الأخرى التي تمتلكها البحرية التابعة للحرس الثوري، حيث يمكن لسفننا العابرة للمحيطات أن تتواجد في أي مكان في المحيطات، وعندما نتمكن من إطلاق الصواريخ منها، فلا يوجد مكان آمن لأي قوة تريد زعزعة أمننا"، حسب قوله.