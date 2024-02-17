السعودية.. تداول فيديو مشاجرة جماعية بمكان عام والداخلية ترد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من مشاجرة جماعية لأشخاص في مكان عام بالعاصمة السعودية، الرياض، الأمر الذي أثار تفاعلا.

وزارة الداخلية السعودية أعادت نشر مقطع الفيديو المتداول "مموها" على صفحتها الرسمية بمنصة سناب شات مؤكدة إلقاء القبض على 8 أشخاص.

وقالت الداخلية السعودية في بيانها: "ضبطت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض 8 أشخاص ظهروا في محتوى مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مشجرة جماعية بينهم في مكان عام.."

وأضافت الداخلية السعودية أنه "جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم" دون تقديم تفاصيل إضافية.