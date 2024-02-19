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نتنياهو يدين قضية ارتكاب إسرائيل للإبادة الجماعية في لاهاي.. هذا ما قاله

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قالت إسرائيل، الأحد، إنها استدعت السفير البرازيلي لديها بسبب تصريحات وصفتها بأنها "مخزية وخطيرة" للرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا.

ووصف لولا، الذي كان يتحدث في وقت سابق الأحد أمام قمة الاتحاد الأفريقي، الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة بأنه "إبادة جماعية".

وقال "ما يحدث في قطاع غزة مع الشعب الفلسطيني ليس له مثيل في التاريخ. في الواقع حدث ذلك عندما قرر هتلر قتل اليهود".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عبر موقع "إكس"، إن لولا "يستخف" بالمحرقة و"يحاول الإضرار بالشعب اليهودي وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، معتبراً أن "مقارنة إسرائيل بالمحرقة النازية وهتلر تعد تجاوزًا للخط الأحمر".

وأضاف أن "إسرائيل تقاتل من أجل الدفاع عنها وتأمين مستقبلها حتى النصر الكامل وهي تفعل ذلك مع احترام القانون الدولي".

كما أدان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت هذه التصريحات في منشور على موقع إكس.

وتعهدت إسرائيل بعدم وقف حملتها في غزة حتى يتم القضاء على حماس وإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين لدى الجماعة، في أعقاب هجماتها على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

في الشهر الماضي، دعت محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى منع الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة، لكنها لم تصل إلى حد دعوة إسرائيل إلى تعليق حملتها العسكرية على الفور في القطاع الذي مزقته الحرب.

وقالت جنوب أفريقيا، التي اتهمت إسرائيل في هذه القضية غير المسبوقة، إن الهجمات الجوية والبرية الإسرائيلية على غزة كانت تهدف إلى "تدمير" سكانها الفلسطينيين.

ورفضت إسرائيل القضية ووصفتها بأنها "فرية دموية سخيفة"، وأصرت على أنها تبذل قصارى جهدها لمنع مقتل المدنيين في غزة.