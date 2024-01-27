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(CNN)-- قال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، السبت، إن الاتحاد الإفريقي "يرحب" بقرار محكمة العدل الدولية، الذي أمر إسرائيل بمنع الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وكتب موسى فقي محمد، رئيس وزراء تشاد السابق، على منصة "إكس"، تويتر سابقا أن "الحكم الصادر ردا على طلب جنوب إفريقيا يدعم احترام القانون الدولي، وضرورة امتثال إسرائيل بشكل حتمي لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية".

وأمرت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، إسرائيل بمنع الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة، لكنها لم تصل إلى حد مطالبة إسرائيل بتعليق حملتها العسكرية في القطاع الذي مزقته الحرب، كما طلبت جنوب إفريقيا.

وخلال جلسة استماع في لاهاي بهولندا، الجمعة، قالت محكمة العدل الدولية إنه على إسرائيل "اتخاذ جميع التدابير" للحد من الموت والدمار الناجمين عن حملتها العسكرية، ومنع التحريض على الإبادة الجماعية والمعاقبة عليه، وضمان الوصول إلى المساعدات الإنسانية.