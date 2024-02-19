هذا المقال بقلم رجائي البطنيجي طبيب ورجل أعمال وعالم سياسة من مواليد غزة. يعيش في سان فرانسيسكو. الآراء الواردة أدناه تعبر عن رأي الكاتب ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة CNN.

في الأول من فبراير/شباط، التقيت بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لإجراء مناقشة خاصة مدتها 90 دقيقة حول الوضع في غزة.

لقد كنت جالساً على الطاولة مباشرة مقابل بلينكن في غرفة اجتماعات مزخرفة في وزارة الخارجية. وكان بلينكن محاطًا بالمستشارين. جلست إلى جانب مجموعة من زملائي الأمريكيين الفلسطينيين.

رفض بعض الأمريكيين الفلسطينيين المدعوين الحضور، مشيرين إلى أنه لا يوجد شيء آخر يحتاج مسؤولو الإدارة "إلى سماعه أو رؤيته لإجبارهم على إنهاء تواطؤهم في هذه الإبادة الجماعية"، في إشارة إلى الوضع في غزة.

لقد شاركتهم بعض قلقهم. لكنني قررت الحضور لأنني شعرت أن من واجبي كأمريكي فلسطيني لديه عائلة تعيش في غزة حياتها على المحك أن أجعل الوزير يعرف مباشرة عن الفظائع وجرائم الحرب التي يساعد على وقوعها ويحرض عليها.

طوال مناقشتنا، قام بلينكن بتدوين ملاحظات مستفيضة وأومأ برأسه بانتباه. وبما أننا تجاوزنا الوقت المحدد لنا، أصر على تمديد المناقشة.

وهنا ما قلت له:

أنا رجائي البطنيجي.

لا أشعر بالفخر ولا الشرف بوجودي هنا.

العديد من زملائي الأمريكيين الفلسطينيين لم يشجعوني على التحدث معكم اليوم، خوفًا من أن تكون هذه المناقشة مجرد استعراض فقط. أشاركهم قلقهم.

لقد جئت إلى هنا من منطلق الشعور بالواجب، لأحاول - رغم عدم جدوى ذلك - إنقاذ عائلتي في غزة من القتل.

لقد ولدت في غزة وهاجرت إلى كاليفورنيا عندما كنت طفلاً صغيراً.

لقد نشأت بينما كنت أزور غزة كثيرًا، وقد ساهمت تلك الزيارات في تشكيل شخصيتي بعدة طرق. لقد واجهت شخصيًا بعضًا من عنف الاحتلال.

لقد درست تاريخ المنطقة في جامعة ستانفورد، وحصلت على درجة الدكتوراه في العلاقات الدولية من جامعة أكسفورد كحائز على منحة مارشال - تكريمًا لإرث أحد أسلافك في هذا المكتب - وأصبحت طبيبًا يركز على صحة الأشخاص الذين يتمتعون بأقل الامتيازات.

أنا رجل أعمال أقوم ببناء الفرق والتقنيات التي تعمل على تحسين الرعاية الصحية الأمريكية.

كنت أفضل ألا أكون هنا اليوم.

سيدي الوزير، لقد قدمتم الأسلحة والغطاء السياسي الذي مكن من قتل 65 من أفراد عائلتي، معظمهم من النساء والأطفال، خلال الأشهر الأربعة الماضية. وفي الغارات التي وقعت في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، قُتل ثلاثة أجيال من عائلتي بالصواريخ أثناء بحثهم عن المأوى والأمان. أحمل ذكرياتهم معي. أرى أجسادهم المحطمة عندما أغمض عيني.

الناجون من عائلتي بلا مأوى. تم تدمير حوالي 70% من المنازل في غزة، وفقًا لتحليل أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، بالإضافة إلى جميع المدارس تقريبًا وجميع الجامعات والعديد من المستشفيات والمساجد والكنائس والمواقع التاريخية والسجلات العامة.

كان منزل جدي والد أبي في الشجاعية من بين آخر منازل عائلتي التي لا تزال قائمة. هذا هو المنزل الذي ولدت فيه. لقد انهار في "عملية هدم" قبل حلول العام الجديد مباشرة.

طبقاً لوكالات الاستخبارات الأمريكية، فقد استخدمت إسرائيل 29 ألف ذخيرة جو-أرض خلال الشهرين الأولين من هجومها على غزة. وهذا أكثر مما تم استخدامه في سنوات حرب العراق – ومساحة غزة أقل من جزء من الألف منه.

لا أحد أعرفه في غزة لديه منزل أو ممتلكات تتجاوز ما حملوه أثناء فرارهم من القصف الإسرائيلي.

قد تكون أسرتي أفضل حالًا من معظم الأشخاص في غزة، لكنهم يعانون من الجوع. لقد تحدثت مع شقيق أمي هذا الأسبوع، وأخبرني أنه فقد ما يقرب من 20 كيلوغرامًا (44 رطلاً). وعلى الرغم من وعودكم، لم تتمكن المساعدات الغذائية من الوصول إلى غزة لتقترب من تلبية الاحتياجات. ويتم منعها في كل فرصة، بما في ذلك من قبل المتظاهرين الإسرائيليين عند معبر كرم أبو سالم الحدودي، ومن خلال عمليات التفتيش الإسرائيلية وداخل غزة من قبل الجيش الإسرائيلي.

ووفقا للأمم المتحدة، فإن 4 من كل 5 من الأشخاص الأكثر جوعًا في العالم يعيشون في غزة. كما تعلمون أن وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، الأونروا، توفر الغذاء لمعظم سكان غزة والبنية التحتية الحيوية لمنظمات الإغاثة الأخرى. ومع ذلك، وبعد أن قدمت إسرائيل ادعاءات لم يتم التحقق منها بأن مجموعة من موظفي الأونروا شاركوا في هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول، قمتم بقطع التمويل عن الأونروا فيما لا أستطيع أن أفهمه إلا على أنه عمل من أعمال العقاب الجماعي. وأخشى أن هذا يجعلك وأنا – كأمريكيين – طرفاً في استخدام المجاعة كسلاح في الحرب.

أقربائي في غزة، وهم أطباء مثلي، ليس لديهم مكان لممارسة الطب. لقد دُمرت مستشفياتهم أو أصبحت عاجزة. بعد انتقالهم من مستشفى الشفاء إلى مستشفى الأقصى، حيث يتم إجلاؤهم من كل مستشفى على يد الجيش الإسرائيلي بعد رؤية المرضى والزملاء يقتلون، يعيشون الآن في خيام في رفح والمواصي، ويستخدمون مهاراتهم الجراحية لإصلاح التسريبات في خيامهم، بينما تبقى أجساد الجرحى الفلسطينيين دون علاج، وفي كثير من الأحيان دون انتشالها.

لقد عملت على نطاق واسع في مجال الصحة العالمية وكتبت سلسلة من الأوراق البحثية في عام 2009 حول ما اعتقدنا آنذاك أنه أزمة صحية فلسطينية. ومع ذلك، لم يكن بإمكاننا أن نتخيل ذلك أبدًا، فالتدمير الكامل لنظام الرعاية الصحية في غزة أمر غير مسبوق.

حتى الموتى من عائلتي لم يسلموا. تظهر الصور الأقمار الصناعية أن الجرافات والدبابات الإسرائيلية دنست المقابر التي كان يستريح فيها أجدادي وأجداد أجدادهم. آمل أن أدفن رفاتهم مرة أخرى في يوم من الأيام.

ماذا تريد أن يكون إرثك، أيها الوزير بلينكن؟ لا يمكنك القول إنك لم تعرف. ولا يمكنك القول إنك لم تدعم عن علم أو دعماً مادياً هذه الوفيات، التي قررت محكمة فيدرالية أمريكية ومحكمة العدل الدولية أنها تشكل إبادة جماعية.

أنا أب لثلاثة أطفال صغار في سان فرانسيسكو. عندما يصبحون بالغين، أنا متأكد من أنهم سوف يفكرون في هذه "الإبادة الجماعية" برعب. سيتم تدريسها في فصولنا الدراسية وسيتم تذكرها في متاحفنا بينما نتعهد بعدم تكرارها أبدًا.

أطلب منكم استخدام قوتكم، التي يمكن أن توقف قتل عائلاتنا، للدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار والتوقف عن إرسال الأسلحة إلى إسرائيل. قد تكون أنت والرئيس الشخصين الوحيدين الذين لديهم القدرة على إيقاف هذا الأمر.

إنني أطلب منك استخدام القوة الكاملة لمنصبك وكل قدر من النفوذ الذي تمتلكه الولايات المتحدة للسماح بوصول المساعدات إلى جميع أنحاء غزة، بما في ذلك الشمال، حيث لا يزال مئات الآلاف من الناس في حالة يأس. وأن يتم استئناف التمويل للأونروا، والذي سيكون أساسيا لتوزيع أي مساعدات.

إنني أطلب منكم دعم النظام القائم على القواعد - والذي يخدم مصالحنا على المدى الطويل - من خلال وصف القصف الإسرائيلي العشوائي الذي أدى إلى مقتل عدد كبير من النساء والأطفال، والهجمات على الرعاية الصحية واستخدام المجاعة كسلاح في الحرب، بأنها جرائم حرب، أنت وأنا نعرف أنها كذلك. كلماتك مهمة، سيدي الوزير.

أشعر بالإهانة عندما أجلس أمامكم في قاعة المؤتمرات المريحة هذه بينما تنتظر عائلتي بفارغ الصبر كلمة عن وقف لإطلاق النار، في الظلام، جائعة، وفي الخيام خوفا من أن يقتلهم الجيش الإسرائيلي في أي لحظة.

في عالم تسوده الكرامة، سأطلب العدالة، وليس الرحمة. سيأتي ذلك اليوم.

آمل أن تتمكن أنت وهذه الإدارة من التحرك بسرعة لإعادة أمتنا إلى الجانب الصحيح من التاريخ قبل فوات الأوان.