أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أصدرت الأمم المتحدة، الاثنين، تقريرًا يسلط الضوء على الوضع المزري المتمثل في ارتفاع معدلات سوء التغذية على نحو يهدد حياة الأطفال في قطاع غزة. ويسلط التقرير الضوء على القلق البالغ، خاصة في الشمال، حيث يقول إن واحدًا من كل ستة أطفال دون سن الثانية يواجه سوء التغذية الحاد.

وقال التقرير إنه مع استمرار الصراع في المنطقة لأسبوعه العشرين، تضاءل الوصول إلى الغذاء والمياه الصالحة للشرب بشكل كبير، مما أدى إلى تفاقم انتشار الأمراض وتعريض صحة النساء والأطفال ومناعتهم للخطر. ويكشف التحليل الذي أجرته مجموعة التغذية العالمية عن زيادة حادة في معدلات سوء التغذية، وهو ما يثير القلق بشكل خاص في شمال قطاع غزة، حيث تم تقييد وصول المساعدات بشدة.

وفقاً للتقرير، تظهر الإحصاءات الصادرة في يناير/كانون الثاني أن 15.6% من الأطفال دون سن الثانية يعانون من سوء التغذية الحاد في الشمال، ويعاني ما يقرب من 3% من الهزال الشديد. ويضيف التقرير أن الوصول إلى المساعدات الإنسانية لا يزال أمرًا بالغ الأهمية، كما يتضح من انخفاض معدلات سوء التغذية في المناطق التي تتوفر فيها المساعدات، مثل رفح في جنوب قطاع غزة.

وحذّر نائب المدير التنفيذي لليونيسف، تيد شيبان، من أزمة تلوح في الأفق، مشددًا على الحاجة الملحة لإنهاء الصراع لمنع المزيد من التدهور في صحة الأطفال. وقال: "لقد حذرنا منذ أسابيع من أن قطاع غزة على شفا أزمة غذائية. إذا لم ينته الصراع الآن، فسوف تستمر تغذية الأطفال في الانخفاض، مما يؤدي إلى وفيات يمكن الوقاية منها أو مشاكل صحية ستؤثر على أطفال غزة لبقية حياتهم وستكون لها عواقب محتملة بين الأجيال".

ويشكل نقص الغذاء والمياه والخدمات الأساسية خطرًا كبيرًا لتفاقم سوء التغذية، حيث تواجه الأسر فقرًا غذائيًا حادًا وعدم كفاية فرص الحصول على المياه النظيفة، وفقًا للتقرير، الذي يضيف أن الوضع يتفاقم بسبب زيادة الأمراض المعدية، مما يترك أكثر من 90% من الأطفال دون سن الخامسة متضررين.

وقالت فاليري غوارنييري، مساعدة المدير التنفيذي لعمليات البرامج في برنامج الأغذية العالمي: "إن الارتفاع الحاد في سوء التغذية الذي نشهده في غزة أمر خطير ويمكن الوقاية منه بالكامل. يحتاج الأطفال والنساء، على وجه الخصوص، إلى الوصول المستمر إلى الأطعمة الصحية والمياه النظيفة والخدمات الصحية والتغذية. ولكي يحدث ذلك، نحتاج إلى تحسينات حاسمة في الأمن ووصول المساعدات الإنسانية، ونقاط دخول إضافية لدخول المساعدات إلى غزة".