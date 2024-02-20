(CNN)-- بدأت محكمة العدل الدولية الاستماع إلى المرافعات الشفوية التاريخية الاثنين بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي التي يطالب بها الفلسطينيون، مما عزز النقاش المستمر منذ عقود أمام لجنة من القضاة الدوليين في الوقت الذي لا تزال فيه المنطقة غارقة في حرب غير مسبوقة.

ومن المقرر أن تشارك 52 دولة في المرافعات في لاهاي خلال جلسة الاستماع التي تستمر ستة أيام ـ وهو عدد يفوق أي قضية أخرى نظرت فيها المحكمة في تاريخها.

تنبع القضية من طلب عام 2022 للحصول على رأي استشاري من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة. . وسوف يطلب من القضاة الخمسة عشر في المحكمة النظر، كما كتبت الجمعية العامة، "في العواقب القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، من احتلالها المطول واستيطانها وضمها للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967".

ومن المرجح أن تستغرق المحكمة، التي أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية كوسيلة للدول لحل النزاعات دون صراع، أشهرا لإصدار حكم. وسيكون رأي محكمة العدل الدولية استشاريا وليس ملزما.

وتعد القضية منفصلة عن الإجراءات التي جرت في يناير/كانون الثاني بشأن اتهام جنوب أفريقيا لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في حربها ضد حماس في أعقاب هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول.

شهدت هذه القضية أمر أغلبية ساحقة من أعضاء المحكمة إسرائيل بمنع الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة، في حين لم تصل إلى حد مطالبة إسرائيل بتعليق حملتها العسكرية، كما طلبت جنوب أفريقيا. في ذلك الوقت، أشارت إسرائيل بالفعل إلى أنها لن تقبل حكم محكمة العدل الدولية، حيث كتب مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على منصة "إكس": “لن يوقفنا أحد ــ لا لاهاي، ولا محور الشر، ولا أي شخص آخر“.