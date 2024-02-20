(CNN)-- قالت بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف، في بيان، إن إسرائيل "ترفض بشدة"، ما أسمته "الادعاءات الدنيئة التي لا أساس لها"، من قبل مجموعة من خبراء الأمم المتحدة، بأن القوات الإسرائيلية قتلت وسجنت واغتصبت واعتدت جنسيا على نساء وفتيات فلسطينيات.

وأعلنت إسرائيل أن السلطات لم تتلق أي شكاوى بشأن الانتهاكات، لكن "إسرائيل لا تزال مستعدة للتحقيق في أي مزاعم ملموسة عن سوء سلوك قواتها الأمنية عند تقديمها بأدلة موثوقة".

واتهم البيان الذي نُشر في وقت متأخر، الاثنين، الخبراء بأنهم "ليسوا مدفوعين بالحقيقة بل بكراهيتهم لإسرائيل وشعبها".

وكما فعلت من قبل، اتهمت إسرائيل الأمم المتحدة بالتزام "الصمت تجاه العنف الجنسي المروع والعنف القائم على النوع الاجتماعي الذي ارتكبته حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ومنذ ذلك الوقت".

وأشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو شبكة CNN إلى البيان الإسرائيلي عندما طلبت CNN الرد على دعوة خبراء الأمم المتحدة لإجراء تحقيق مستقل بشأن هذه المزاعم.