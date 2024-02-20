(CNN)-- دعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى "وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن عمليا"، بحسب مشروع قرار خاص بها اقترحته على مجلس الأمن، ستتم مناقشته، الثلاثاء.

وكانت الإدارة الأمريكية تعهدت باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار جزائري يدعو إلى وقف إطلاق النار.

ومن المقرر أن يصوت المجلس، الثلاثاء، على المشروع الجزائري الذي أصرت الولايات المتحدة على أنها لن تسمح بتمريره.

ووفقا لنص مشروع القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة، والذي اطلعت عليه شبكة CNN، فإن واشنطن تدعو إلى "وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن عمليا"، وهو ما لا يلبي رغبات معظم أعضاء مجلس الأمن الآخرين الذين يريدون وقفا فوريا لإطلاق النار، ويدعو مشروع القرار الأمريكي أيضا إلى إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.

وحذرت واشنطن في مشروع القرار أيضا من آثار الهجوم البري الإسرائيلي المحتمل على مدينة رفح، قائلة: "في ظل الظروف الحالية، فإن أي هجوم بري كبير على رفح سيؤدي إلى مزيد من الضرر للمدنيين وتشريدهم بشكل أكبر، بما في ذلك احتمالية نزوحهم إلى البلدان المجاورة، الأمر الذي سيكون له آثار خطيرة على السلام والأمن الإقليميين"، وأكدت أن مثل هذا الهجوم البري الكبير "لا ينبغي أن يتم في ظل الظروف الحالية".