مصدران لـCNN: أمريكا تحقق في تحطم مسيرة بالقرب من اليمن

الحوثيون يصعّدون هجماتهم ويستهدفون ناقلة نفط في البحر الأحمر وأمريكا تقصف في اليمن

(CNN)-- قال مسؤولان أمريكيان، لشبكة CNN، إن الولايات المتحدة تحقق في تحطم طائرة أمريكية بدون طيار بالقرب من الحديدة في اليمن، في وقت مبكر من صباح الاثنين.

وكانت جماعة الحوثي في اليمن المدعومة من إيران أعلنت استهداف سفينة بريطانية وإسقاط طائرة أمريكية بدون طيار، في عمليتين منفصلتين.

وليس من الواضح ما إذا كانت المسيرة من طراز MQ-9 Reaper، وهي طائرة بدون طيار تستخدم في المقام الأول لجمع المعلومات الاستخبارية، قد تحطمت أو تم إسقاطها.

ولن تكون هذه هي المرة الأولى التي تتمكن فيها الجماعة المسلحة من إسقاط طائرة أمريكية بدون طيار.

وكان الحوثيون قد أسقطوا في السابق مسيرة في نوفمبر/تشرين الثاني قبالة سواحل اليمن.

وفي سياق متصل، أعلن الحوثيون استهداف سفينتين أمريكيتين في خليج عدن بـ"عدد من الصواريخ"، وقال المتحدث باسم جماعة الحوثي يحيى سريع، في بيان، إن "العملية استهدفت السفينتين Sea Champion وNavis Fortuna، مما أدى إلى وقوع إصابات دقيقة ومباشرة"، حسب قوله.

وقال الحوثيون إن الهجوم جاء "دعما للشعب الفلسطيني، وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن".



وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) أن سفينة أصيبت بـ"أضرار سطحية" بعد تعرضها لهجوم بطائرة بدون طيار في البحر الأحمر، على بعد 60 ميلا بحريا شمال جيبوتي.

ولم توضح الهيئة ما إذا كان السفينة مرتبطة بهجمات الحوثيين.

