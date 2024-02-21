السعودية.. فيديو شجار جماعي وإشهار سلاح أبيض يثير تفاعلا والداخلية ترد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من شجار جماعي بين مقيم ومواطنين اثنين تخلله إشهار سلاح أبيض الأمر الذي أثار تفاعلا.

وأعادت وزارة الداخلية السعودية نشر مقطع الفيديو المتداول "مموها" معلنة إلقاء القبض على المتورطين وناشرة صورا لهم بعد ضبطهم.

وقالت الداخلية في بيانها: "قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على مقيم من الجنسية النيجيرية ومواطنين ظهروا في محتوى مرئي في مشاجرة جماعية باستخدام سلاح ابيض في مكان عام.."

وتابعت الداخلية السعودية: "جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة".