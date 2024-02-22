(CNN)-- قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أبلغ الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا خلال اجتماعهما الذي استمر ساعة ونصف أن الولايات المتحدة لا توافق على تصريحاته التي تقارن الوضع في غزة بالمحرقة (الهولوكوست).

وأضاف المسؤول للصحفيين المسافرين مع وزير الخارجية الأمريكي إلى البرازيل لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو: "بلينكن أوضح أننا نختلف مع تلك التصريحات.. وأود أن أقول إن الاثنين تبادلا الحديث بصراحة".

وتابع: "كما قام وزير الخارجية بتوضيح تفاصيل جميع الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لتسهيل إطلاق سراح الرهائن المتجزين في غزة، وكذلك هدنة إنسانية ممتدة، وزيادة المساعدات، وإنهاء الصراع في أقرب وقت ممكن، وهو هدفنا المشترك، بما لا يترك حركة (حماس) في مكانها لتكرر ما حدث في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، وكذلك الظروف القائمة التي يمكن أن تكرر دورة العنف"، وذكر أن بلينكن ولولا أجريا "مناقشة مطولة حول هذا الموضوع."

وردا على سؤال عما إذا كان لولا أبدى أي ندم على تصريحاته التي أثارت خلافا دبلوماسيا مع إسرائيل، أجاب المسؤول الأمريكي: "لم يفعل ذلك، وأعتقد أن الكثير مما قاله مألوف لما سمعناه في الماضي".

وتابع المسؤول: "الريس البرازيلي يقدر على ما يبدو الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة للعمل مع شركائها في الشرق الأوسط نحو التوصل إلى سلام مستدام في غزة".

يذكر أن لولا قال، الأحد، في قمة عقدت في أديس أبابا بإثيوبيا إن "ما يحدث في قطاع غزة مع الشعب الفلسطيني ليس له مثيل في التاريخ. بل إنه حدث عندما قرر هتلر قتل اليهود".

وفي المقابل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عبر منصة "إكس"، إن لولا "يستخف" بالمحرقة و"يحاول الإضرار بالشعب اليهودي وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، معتبراً أن "مقارنة إسرائيل بالمحرقة النازية وهتلر تعد تجاوزًا للخط الأحمر".

وأضاف أن "إسرائيل تقاتل من أجل الدفاع عنها وتأمين مستقبلها حتى النصر الكامل وهي تفعل ذلك مع احترام القانون الدولي".

وأعلنت وزارة الخارجية البرازيلية، الاثنين، أنها استدعت سفير البلاد لدى إسرائيل، وكذلك استدعاء السفير الإسرائيلي إلى الوزارة لعقد اجتماع.

وقالت الخارجية البرازيلية، في بيان، إن السفير البرازيلي لدى إسرائيل فريدريكو ماير سيعود إلى البلاد، الثلاثاء، ولم تحدد موضوع الاجتماع مع السفير الإسرائيلي دانييل زونشاين.

وتأتي هذه الخطوة بعد ساعات من إعلان وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الرئيس البرازيلي "شخص غير مرغوب فيه" بسبب تصريحاته.