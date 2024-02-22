(CNN) -- قال مصدران، لشبكة CNN، إن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) ويليام بيرنز من المتوقع أن يسافر إلى العاصمة الفرنسية باريس، الجمعة، لإجراء مزيد من المحادثات مع المسؤولين الإسرائيليين والقطريين والمصريين حول المفاوضات بشأن الرهائن الذين تحتجزهم حركة "حماس" في غزة.

وقام بيرنز برحلات متكررة إلى الشرق الأوسط وأوروبا باعتباره الوسيط الأمريكي الرئيسي في المحادثات التي اتخذت طابعا أكثر إلحاحا مع تهديد إسرائيل بشن هجوم على مدينة رفح في جنوب غزة في بداية شهر رمضان المقبل.

ويعتقد كبار المسؤولين الأمريكيين أن إطلاق سراح الرهائن هو السبيل الوحيد المعقول لتحقيق أول توقف للصراع المميت منذ الهدنة التي استمرت 7 أيام في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، وربما نهاية الحرب في نهاية المطاف.

وفي سياق متصل، قال منتدى أسر الرهائن والمفقودين الإسرائيليين، الأربعاء، إن وزارة الخارجية الفرنسية أكدت لهم أن 45 رهينة في غزة تلقوا أدويتهم، بحسب بيان للمنتدى.

وأضاف البيان أن المنتدى أعرب عن "امتنانه للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدوره المحوري ومشاركته المباشرة في تنسيق عملية التسليم عبر دولة قطر".

وتابع البيان: "نود أن نشكر شخصيا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على مبادرته الهادفة ومشاركته في تسهيل هذه العملية من خلال قطر".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، الثلاثاء، إن بلاده حصلت على تأكيد من "حماس"، بتلقيها شحنة أدوية للرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة.

وذكر الجيش الإسرائيلي، الاثنين، أنه عثر على أدوية مكتوب عليها أسماء الرهائن الإسرائيليين خلال مداهمة مستشفى ناصر في غزة.

ولم تتمكن CNN من تأكيد مزاعم الجيش الإسرائيلي بشكل مستقل، لكن الجيش نشر مقطع فيديو لجندي على ما يبدو في صيدلية بالمستشفى يظهر صناديق من الأدوية تحمل أسماء الرهائن الحاليين والسابقين.

ونفت وزارة الصحة في غزة هذه الادعاءات، ووصفتها بـ"غير الصحيحة"، وأضافت أن "المستشفيات تقدم الخدمة للمدنيين في غزة".

وتواصلت CNN مع وزارة الخارجية الفرنسية للرد على تصريحات منتدى الرهائن.