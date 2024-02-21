(CNN)-- قال وزير الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، الثلاثاء، إن المؤشرات تشير إلى إمكانية التقدم في صفقة الرهائن، وذلك خلال مؤتمر صحفي له في تل أبيب.

وقال غانتس: "هناك محاولات هذه الأيام للترويج لمخطط جديد وإشارات أولية تشير إلى إمكانية إحراز تقدم".

وأضاف غانتس: "نحن ملتزمون باستكشاف كل السبل والاستفادة من كل فرصة لضمان العودة الآمنة لأبنائنا وبناتنا".

وأشار غانتس أيضًا إلى أنه بدون "إحراز تقدم في وضع المختطفين"، فإن العملية في رفح ستستمر، حتى خلال شهر رمضان المقدس عند المسلمين.

وقال غانتس: "تطهير رفح أمر بالغ الأهمية لاستهداف قوات حماس العاملة هناك ونزع السلاح في قطاع غزة. وأكرر، إذا لم يكن هناك تقدم بشأن الخطوط العريضة للمختطفين، فسنواصل العمليات خلال شهر رمضان".

وأعلنت إسرائيل عن خطط لتوسيع العمليات العسكرية البرية إلى رفح، الواقعة على الحدود مع مصر، بهدف تفكيك حماس عقب الهجمات التي وقعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول.