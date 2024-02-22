دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—يحتفل السعوديون في الـ22 من فبراير/ شباط من كل عام، بذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الملك المؤسس محمد بن سعود العام 1727.

ويختلف يوم التأسيس عن اليوم الوطني بالمملكة في 23 سبتمبر/ أيلول 1932م وهو يوم إعلان توحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود.

5 أمراء تولوا ولاية العهد في السعودية ولم يصلوا إلى العرش:

تأسست المملكة العربية السعودية على يد الملك عبدالعزيز آل سعود وكان أخاه الأمير محمد بن عبدالرحمن وليا للعهد، ولكن بعد الإعلان عن تأسيس المملكة في 23 سبتمبر عام 1932 الموافق 21 جمادي الأول عام 1351، أصبح الأمير سعود نجل الملك عبدالعزيز وليا للعهد، بحسب موقعي "دارة الملك عبدالعزيز" و"مؤسسة الملك سعود".

كان الأمير سعود هو أول ولي للعهد من أبناء الملك عبدالعزيز، وأصبح سعود ملكا للسعودية في عام 1953 بعد وفاة والده مؤسس المملكة. وانتقل الحكم بعدها بين أبناء الملك المؤسس وخلف الملك سعود في ولاية العهد والحكم بالترتيب الملك فيصل والملك خالد والملك فهد والملك عبدالله.

ولكن في عهد الملك عبدالله الذي استمر منذ عام 2005 إلى 2015، توالى 3 أمراء على منصب ولي العهد هم الأمير سلطان، الذي توفي عام 2011، والأمير نايف، الذي توفي عام 2012، والأمير سلمان، الذي أصبح ملكا منذ عام 2015.

ومنذ بداية عهد الملك سلمان في 23 يناير 2015 إلى الآن، توالى 3 أمراء على منصب ولي العهد، وهم الأمير مقرن بن عبدالعزيز، الذي أعفاه الملك سلمان من المنصب في أبريل 2015، والأمير محمد بن نايف، أول ولي للعهد من أحفاد الملك المؤسس، الذي أعفاه الملك سلمان وعيّن نجله الأمير محمد بن سلمان خلفا له في 21 يونيو 2017 (لا يزال وليا للعهد)

تاريخ الملوك السبعة للمملكة العربية السعودية وتسلسل انتقال الحكم:

1. الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود:

وُلد عام 1876 وتوفي عام 1953 عن عمر 77 عاماً

أول ملك للسعودية لمدة 21 عاماً بين عامي 1932 و1953

ولي عهده: الأمير سعود بن عبدالعزيز آل سعود

أنجب 36 ابناً تنتقل السلطة بينهم من الأكبر للأصغر

2. الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود:

وُلد عام 1902، وتوفي عام 1969 عن عمر يناهز 67 عاماً

ثاني ملوك السعودية لمدة 11 عاماً ما بين 1953 و1964

ولي عهده: الأمير فيصل بن عبدالعزيز آل سعود

3. الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود:

وُلد عام 1906 وتعرض للاغتيال عام 1975 بعمر 69 عاماً

أصبح ثالث ملك للسعودية عام 1964 لمدة 11 عاماً

ولي عهده: الأمير خالد بن عبدالعزيز آل سعود

4. الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود:

وُلد عام 1913 وتوفي عام 1982 عن عمر يناهز 69 عاماً

رابع ملك للسعودية لمدة 7 سنوات من عام 1975 إلى عام 1982

ولي عهده: الأمير فهد بن عبدالعزيز آل سعود

5. الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود:

وُلد عام 1923 وتوفي عام 2005 عن عمر يناهز 82 عاماً

خامس ملوك السعودية لمدة 23 عاماً من 1982 إلى عام 2005

ولي عهده: الأمير عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

6. الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود:

وُلد عام 1924 وتوفي عام 2015 عن عمر يناهز 90 عاماً

أصبح سادس ملك للسعودية عام 2005 ولمدة 10 سنوات حتى 2015

كان ولي عهده الأمير سلطان بن عبدالعزيز، من عام 2005 حتى وفاته عام 2011، ثم الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود من عام 2011 حتى وفاته عام 2012، ثم الأمير سلمان بن عبد العزيز الذي تولى عرش المملكة 2015.

7. الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود:

وُلد عام 1935، وأصبح سابع ملك للسعودية عام 2015

كان ولي عهده الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز من عام 2015، حتى إعفائه من منصبه في 2017، ثم الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي أمر الملك سلمان بتعيينه ولياً للعهد بأمر ملكي في 21 يونيو/ حزيران 2017.