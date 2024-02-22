مسؤول أمريكي لـCNN: الحوثيون أطلقوا صاروخا على إسرائيل.. وهذا مصيره

(CNN) -- قال مسؤول أمريكي لشبكة CNN، إن الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن أطلقوا صاروخاً باليستياً باتجاه إسرائيل صباح الخميس بالتوقيت المحلي.

وأسقطت إسرائيل الصاروخ، رغم أنه لم يكن من الواضح باستخدام أي منظومة.

وقال المسؤول أيضا إن صاروخين باليستيين مضادين للسفن أطلقا من أراضي سيطرة الحوثيين في اليمن صباح الخميس وأصابا سفينة تجارية في خليج عدن.

وتعرضت سفينة M/V Islander، وهي سفينة شحن مملوكة للمملكة المتحدة وترفع علم بالاو، لأضرار طفيفة بعد إطلاق صاروخين باليستيين من الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وضربا السفينة.

وقال المسؤول إن هناك إصابة طفيفة واحدة على الأقل، ومنذ ذلك الحين استمرت السفينة في طريقها إلى وجهتها.