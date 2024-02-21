"تحفزهم في الواقع".. شاهد ما قاله أحد خبراء الصراع اليمني عن هجمات أمريكا ضد الحوثيين

(CNN)-- قال مسؤول أمريكي، الثلاثاء، إن المؤشرات الأولية تشير إلى أن الطائرة الأمريكية بدون طيار من طراز MQ-9 Reaper التي تحطمت بالقرب من الحديدة في اليمن في وقت مبكر من صباح الاثنين، أسقطها صاروخ أرض جو أطلقته جماعة الحوثي.

وفي السابق، قال المسؤولون إنه من غير الواضح ما إذا كانت الطائرة بدون طيار قد أسقطت أم أنها تحطمت ببساطة، وقال متحدث باسم المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن في بيان نشر على موقع أكس (تويتر سابقا)، الاثنين، إن الطائرة MQ-9 تم إسقاطها "بصاروخ مناسب".

ولا يزال التحقيق جاريا في الحادث، الذي ليس الأول من نوعه إذ أسقط الحوثيون طائرة من طراز MQ-9 – وهي طائرة بدون طيار تستخدم عادة لجمع المعلومات الاستخبارية – في نوفمبر/ تشرين الثاني قبالة سواحل اليمن.

ويأتي إسقاط الحوثيين الواضح لطائرة أمريكية بدون طيار وسط هجمات منتظمة تشنها الجماعة المتمردة على السفن التجارية في البحر الأحمر وضربات منتظمة متزايدة من قبل الولايات المتحدة على قدراتها في اليمن، والتي تم تنفيذ الكثير منها باستخدام صواريخ أو طائرات بدون طيار.

ويوم الاثنين وحده، أطلق الحوثيون وابلاً من الصواريخ والطائرات بدون طيار باتجاه السفن التجارية والسفن الحربية الأمريكية وقوات التحالف على مدار عدة ساعات، وفي حالتين، ضربوا سفنًا تجارية مملوكة للولايات المتحدة، وفقًا لمسؤول أمريكي.