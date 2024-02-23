دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه امرأة تتحدث عن مزاعم بعملية القاء القبض على ابنها الأمر الذي اثار تفاعلا.

وزارة الداخلية البحرية عقبت بتدوينة على صفحتها الرسمية بمنصة أكس (تويتر سابقا)، قائلة: "تعقيبا على مقطع مصور متداول ببعض وسائل التواصل الاجتماعي لسيدة تتحدث عما تسميه مخالفات في القبض على ابنها... ’المباحث والأدلة الجنائية‘: عملية القبض جاءت بعد اطلاع المذكور وولي أمره على أمر الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتوثيقها.."

وتابعت الداخلية البحرينية: "وقد حصل على كافة الحقوق التي كفلها له القانون ومن ذلك الفحص الطبي والاتصال بذويه.. وجار حاليا استكمال الإجراءات القانونية المقررة".

ولم تقدم الداخلية البحرينية أي تفاصيل عن القضية أو الاتهامات التي وجهت للشخص المقصود بالتدوينة أو تفاصيل عن هويته أو سنة.