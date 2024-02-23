تقرير أممي يرصد تأثير هجمات الحوثيين في البحر الأحمر على قناة السويس

(CNN) -- قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، الخميس، إن أزمة النقل التي يشهدها البحر الأحمر جراء هجمات الحوثيين على السفن أدت إلى انخفاض إيرادات قناة السويس في مصر بنسبة 40%.

وأضاف التقرير: "بحلول النصف الأول من فبراير/ شباط 2024، انخفضت حركة المرور في القناة شهريا بنسبة 42%، وتم تغيير مسار 586 سفينة حاويات، بينما انخفضت حمولة الحاويات التي تعبر القناة بنسبة 82% من ذروتها في 2023".

ولفت التقرير إلى أن القناة تعد مصدرا حيويا للإيرادات لمصر، حيث ساهمت بمبلغ 9.4 مليار دولار في السنة المالية 2022/23، أي ما يقرب من 2.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وتابع: "نتيجة لذلك، فإن المسافات الأطول الناجمة عن تغيير المسار من قناة السويس إلى رأس الرجاء الصالح تعني زيادة بنسبة 70% في انبعاثات الغازات الدفيئة لرحلة ذهابا وإيابا من سنغافورة إلى شمال أوروبا".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، سلط الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الضوء على الضغوط المالية التي تواجهها البلاد، مشيرا إلى انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 40-50٪ هذا العام بسبب هجمات الحوثيين التي عطلت عمليات القناة.

وتعد قناة السويس، التي تعتبر من أهم الممرات المائية في العالم، أقصر طريق ملاحي بين أوروبا وآسيا وأحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية لمصر.