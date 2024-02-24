قد تفضي إلى تحرير الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة.. هذا ما نعلمه عن مفاوضات باريس

غارات إسرائيلية مميتة في رفح.. ومسؤول بالأمم المتحدة يحذر من "المزيد من الجرائم الوحشية"

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تغريدة له على موقع "إكس" المعروف سابقا بتويتر: نعمل على الحصول على مخطط آخر من شأنه الإفراج عن مخطوفينا واستكمال تدمير كتائب حماس في رفح".

وأضاف نتنياهو في منشوره: "لهذا السبب أرسلت وفدًا إلى باريس والليلة سنناقش الخطوات التالية في المفاوضات".

وقال تساحي هنغبي، رئيس الأمن القومي الإسرائيلي: "في غضون ساعات قليلة، سيتلقى رئيس الوزراء ومجلس الوزراء الحربي تقريرًا. التقرير لم يصل بعد. عاد الأصدقاء المهرة الذين كانوا في باريس. لقد اقترحوا عقد اجتماع، حتى يتمكنوا من تقديم التقارير، أي أنهم يشعرون أنهم لم يعودوا خالي الوفاض".

وفي حديثه لوسائل الإعلام الإسرائيلية، قال هنغبي: "باللهجة التي سمعتها خلال الساعات القليلة الماضية، سيكون من الممكن المضي قدمًا".

ولم تدل حماس بعد بأي تعليق علني بشأن المحادثات في باريس.

وقال نتنياهو أيضًا في منشوره، إنه سيتم مناقشة "الخطط العملياتية" لرفح قريبًا. وقال: "سأعقد في بداية الأسبوع جلسة للمجلس الوزاري المصغر من أجل المصادقة على الخطط العملياتية للقيام بعملية عسكرية في رفح التي ستشمل إجلاء السكان المدنيين من هناك".

وأضاف نتنياهو: "فقط المزيج بين الضغط العسكري واجراء مفاوضات حازمة سيؤدي إلى الإفراج عن مخطوفينا والقضاء على حماس وتحقيق جميع أهداف الحرب".