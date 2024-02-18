(CNN)-- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن هناك "مساحة كبيرة" في شمال رفح يمكن للناس أن يفروا إليها إذا واصلت إسرائيل عملياتها العسكرية ضد حماس هناك. ويبحث ما يقرب من 1.5 مليون فلسطيني عن مأوى في جنوب قطاع غزة، وبالقرب من الحدود مع مصر.

وقال نتنياهو، في مؤتمر صحفي، السبت: "لقد ثبت أن قدرتنا على دخول رفح واقعية"، مضيفًا أن هناك مجالًا للنازحين للتحرك شمالًا، لكن "علينا أن نفعل ذلك بطريقة منظمة".

وأشار إلى أنه تحدث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا الأسبوع، موضحًا: "أقول له وللزعماء الآخرين كل يوم أن إسرائيل ستقاتل حتى نحقق النصر الكامل، وهذا يشمل أيضًا الهجوم البري في رفح، بالطبع بعد أن نسمح للمواطنين هناك بالإخلاء إلى أماكن آمنة أخرى". وأضاف أن "من يريد أن يمنعنا من العمل في رفح يقول لنا إننا سنخسر الحرب".

وبحسب بيان للبيت الأبيض، عندما تحدث بايدن مع نتنياهو، الخميس، فإنه حثّه على عدم المضي قدمًا في العمليات دون "خطة موثوقة وقابلة للتنفيذ لضمان سلامة ودعم المدنيين في رفح".

وفيما يتعلق بمحادثات الرهائن، قال نتنياهو إن "مطالب حماس واهمة"، مثل وقف الحرب والسماح لحماس "بالبقاء كما هي" وإطلاق سراح آلاف الأسرى الفلسطينيين.

وعندما سُئل عن اقتراح حزبه السياسي بإجراء انتخابات جديدة، قال: "آخر شيء نحتاجه الآن هو انتخابات جديدة من شأنها أن تقسمنا إلى أبعد من ذلك. إذا كان هناك شيء واحد تنتظره حماس، فهو معركة سياسية في إسرائيل. علينا أن نصل إلى الوحدة".

يأتي ذلك فيما خرج الآلاف إلى شوارع تل أبيب وقيسارية، السبت، مطالبين بإقالة نتنياهو وحكومته.