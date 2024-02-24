السعودية.. فيديو دهس وفرار يثير تفاعلا والداخلية ترد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعملية دهس شخص في أحد الشوارع قبل أن يهرب سائق السيارة من الموقع الأمر الذي أثار تفاعلا.

وعقّبت وزارة الداخلية السعودية بنشر مقطع الفيديو المتداول "مموها" على صفحتها بمنصة سناب شات مؤكدة إلقاء القبض على السائق.

وقالت الداخلية السعودية في بيانها: "قبضت شرطة منطقة حائل على مواطن لصدمه آخر في محتوى مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي والهروب من الموقع "، ناشرة صورة للمشتبه به بعد إلقاء القبض عليه.

وتابعت الداخلية في بيانها أن المشتبه به "جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة".