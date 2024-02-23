السعودية.. تفاعل على فيديو فتاة بفرقة الهجانة بوزارة الداخلية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار مقطع فيديو لأول فتاة ضمن فريق الهجانة التابع لوزارة الداخلية السعودية، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال احتفالات وفعاليات يوم التأسيس الـ297 للمملكة.

ونشرت وزارة الداخلية السعودية مقطع فيديو على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي ويظهر موكب للهجانة خلال فعاليات يوم التأسيس حيث ظهرت الفتاة على ظهر جمل.

وأطق مدير الأمن العام السعودي، الفريق محمد البسامي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية فرقة هجانة وزارة الداخلية بمحافظة الدرعية مؤكدا على أن ذلك "إحياء للإرث ومواكبة للتزامن مع عام الإبل 2024م، إضافة إلى دورها المميز إبّان نشأة الدولة السعودية من خلال المحافظة على أمن الحدود وتأمينها".

وتابع البسامي أن "فرقة الهجانة ستعمل إلى جانب دوريات الأمن الأخرى للحفاظ على الأمن بمحافظة الدرعية"، مشيرا إلى "تاريخ الهجانة في المملكة يعود إلى أكثر من 90 عاماً، إذ تم تأسيسها في عهد الملك عبدالعزيز - رحمه الله - وتحديداً في عام 1352هـ، مبيناً أنها إحدى أبرز محطات وزارة الداخلية، المعنية بمراقبة الحدود وتأمينها".

ويحتفل السعوديون في الـ22 من فبراير/ شباط من كل عام، بذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الملك المؤسس محمد بن سعود العام 1727.

ويختلف يوم التأسيس عن اليوم الوطني بالمملكة في 23 سبتمبر/ أيلول 1932م وهو يوم إعلان توحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود.